«Левада-центр»: треть москвичей положительно относятся к акциям оппозиции

Большинство москвичей знают об акциях протеста в связи с нерегистрацией оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму и многие относятся к ним положительно, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Внимательно следят за событиями 29%, почти половина респондентов (48%) что-то слышали об этом, еще 23% услышали об этом впервые от интервьюера. Каждый десятый участвовал или допустил свое участие в таких акциях.

Опрос проведен «Левада-центром» по заказу Фонда развития гражданского общества 21–31 июля. В нем приняли участие 1,5 тыс. жителей Москвы, имеющих прописку. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Больше трети опрошенных оценивают протестные акции положительно (2% участвовали сами, 9% допустили возможность своего участия в протестах, 26% — положительно, но не участвуют). Отрицательно к митингам относятся 27% граждан, еще 30% акции безразличны, 5% затруднились ответить на вопрос.

О выборах в Мосгордуму знают 83% респондентов, 55% намерены в них участвовать. При этом с выбором кандидата определились только 15% граждан. В качестве основных мотивов выбора опрошенные называли: опыт и программу кандидата (10%), положение дел в стране (10%), рекламу, информацию о выборах (9%), деятельность и опыт кандидата (8%), личные и профессиональные качества кандидата (5%).

Напомним, на выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата. Среди тех, кому отказано в регистрации,— 18 партийных кандидатов и 39 самовыдвиженцев. 23 отказника обратились с жалобами в Мосгоризбирком, но большинству из них вновь было отказано, после чего они обратились в ЦИК.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Здесь безобразный митинг и больше ничего».