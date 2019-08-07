Работу Покраса Лампаса в Екатеринбурге проверит прокуратура

Директор музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить работу художника-каллиграфа Покраса Лампаса, который расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге.

По словам госпожи Ивановой, желание художника восстановить работу после ее повреждения дорожными рабочими содержит признаки ч.2 ст. 5.26 КоАП РФ («Умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение»). «Настойчивый наш, хайпа недобрал. Можно ведь и перебрать. Наш тут местный любитель граффити перебрал, три светофора на красный, два трупа, хайп дело опасное. И если изначально, допустим, задумка такая великая была по неведению, то теперь-то он наше мнение про крест точно знает, но все равно настаивает»,— сообщила она на своей странице в Facebook.

Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia, который прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыc. кв.м при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Позже коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность, главу города Александра Высокинского, губернатора Евгения Куйвашева и самого художника. В горадминистрации виновных пообещали наказать. Позднее стало известно, что работу восстановят. Однако сроки восстановления зависят от даты визита художника в Екатеринбург, так как Покрас Лампас будет восстанавливать арт-объект лично, и от источников финансирования. Ранее Оксана Иванова потребовала вовсе уничтожить работу, поскольку крест размещен на площади и по нему ходят люди.

По мнению экспертов, если надзорный орган и суд найдут основания для привлечения художника к ответственности, то наказание может грозить и организаторам фестиваля «Стенография». «Для привлечения к административной ответственности художника необходимо будет доказать наличие умысла лица на публичное осквернение знака мировоззренческой символики. Кроме того, необходимо будет доказать, что конкретное изображение действительно оскверняет христианский знак. По такой категории дел суды заслушивают пояснения специалистов в данной области знания и приходят к соответствующему выводу. Также судом должен быть учтен факт одобрения рисунка руководством фестиваля «Стенография». Интересно, что в июньском обзоре судебной практики Верховного суда РФ отмечено, что наряду с физическим лицом ответственность может быть возложена и на должностное лицо»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.

Подробнее — в материале «Stenograffia воцерковилась»