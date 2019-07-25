Stenograffia воцерковилась

После скандала с граффити Покраса Лампаса, который изобразил супрематический крест на Уралмаше в Екатеринбурге, в оргкомитет фестиваля Stenograffia решено включить представителя Екатеринбургской епархии. С ним будут согласовывать граффити, чтобы они не оскорбляли чувства православных. Подобных инициатив от других конфессий организаторам пока не поступало. Политологи расходятся во мнении: одни уверены, что это дискредитирует фестиваль, другие — что цензуры не будет.



О включении представителей РПЦ в комиссию по согласованию фестиваля Stenograffia в качестве экспертов стало известно в среду. Как пояснил “Ъ-Урал” организатор фестиваля Константин Рахманов, причиной стала негативная реакция директора Музея святости Екатеринбургской епархии Оксаны Ивановой на супрематический крест художника-каллиграфа Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки. «Единственный раз за 10 лет мы где-то пересекли границы. Теперь, если это повторится, мы сможем подключить церковь заранее»,— сообщил он.

Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia, который прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыc. кв.м при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. В пятницу коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность, главу города Александра Высокинского, губернатора Евгения Куйвашева и самого художника. В горадминистрации виновных пообещали наказать. Позднее стало известно, что работу восстановят. Сроки восстановления зависят от даты визита художника в Екатеринбург, так как Покрас Лампас будет восстанавливать арт-объект лично, и от источников финансирования. Оксана Иванова потребовала вовсе уничтожить работу, поскольку крест размещен на площади и по нему ходят люди.

По словам господина Рахманова, представители РПЦ сами проявили инициативу по включению их в комиссию, а организаторы были не против. Однако, заверил господин Рахманов, цензуры со стороны церкви не будет: они выступят в качестве экспертов в спорных вопросах относительно символов православия.

Руководитель отдела епархии по связям церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло отметил, что представители церкви «с пониманием отнеслись к арт-проекту, зная о добрых намерениях художника и организаторов фестиваля». Впрочем, он посоветовал обсуждать подобные идеи «на берегу». «Мы понимаем, что нынешняя ситуация возникла, в том числе, и потому, что никто не обратился в епархию на этапе проработки идеи,— заверил он,— поэтому выстраивание взаимодействия между епархией и представителями фестиваля будет полезно для всех». Создатель фестиваля Евгений Фатеев с ним согласился. «Для нас важно мнение церкви. Наш фестиваль движется дорогой добра. Для нас важны истинные ценности»,— цитирует пресс-служба епархии его слова.

Впрочем, пока религиозные согласования объекты фестиваля будут проходить только с РПЦ: по словам Константина Рахманова, представители мусульманства «пока не просятся». «Всех-то мы, конечно, пригласить не сможем,— признался он.— Представляете, что за балаган может начаться, когда любой горожанин с улицы скажет: “я тоже хочу”. Я надеюсь, город нам доверяет». Евгений Фатеев на своей странице в Facebook отметил, что организаторы «не против» ни мусульман, ни иудеев.

«Сила РПЦ не в том, что у них много прихожан, а в том, что эти прихожане — руководители города, силовики и богатейшие люди региона»,— полагает политолог Федор Крашенинников. С их помощью церковь способна заблокировать любой проект, который им не нравится, уверен он. Господин Крашенинников назвал включение РПЦ в комиссию фестиваля «позорным явлением»: «Это дискредитирует фестиваль, и люди, которые захотят самовыразиться, найдут способ это сделать, не спрашивая согласия православной церкви». Политолог Александр Белоусов с таким мнением не согласен. «Я уверен, что человек, который будет принимать участие в комиссии, ни в коем случае не будет выступать цензором. Речь идет о том, чтобы консультироваться на этапе создания объектов, поскольку вопросы, связанные с верой, имеют особую чувствительность»,— подчеркнул он. По мнению эксперта, ситуация свидетельствует о «том самом цивилизованном диалоге», о котором говорили последнее время. «Это позволит избежать ситуации, когда появился крест, общественникам он не понравился, а позиция православной церкви оказалась совсем другой»,— полагает господин Белоусов.

Анна Лапина