Власти сообщили о нейтрализации боевика в Ингушетии

В Ингушетии убит боевик, планировавший совершить теракт и выехать в Сирию, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Режим контртеррористической операции (КТО) в республике снят.

«Засевшему в доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта был нейтрализован. На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему»,— сообщили в НАК (цитата по «Интерфаксу»).

Власти установили личность боевика. Его имя не сообщается. По версии НАК, он вербовал жителей Ингушетии, планировал теракт и собирался в Сирию.

Ранее в селе Вознесеновское Малгобекского района ввели режим КТО. Источник «Интерфакса» сообщал, что «с места происшествия изъяты карабин Сайга, три гранаты РГД и самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте».