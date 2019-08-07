На территории села в Ингушетии введен режим КТО

ФСБ России по Ингушетии ввела режим контртеррористической операции (КТО) в селе Вознесеновское Малгобекского района. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб, решение о введении ограничений было принято начальником УФСБ России по Республике Ингушетия, они действуют с 4:30 мск.

Источник агентства в силовых структурах региона рассказал, что во время проверки сотрудники правоохранительных органов «обнаружили боевиков, которые открыли огонь». «В результате произошла перестрелка с бандитами»,— уточнил он.

Позднее собеседник «РИА Новости» сказал, что в ходе перестрелки был «уничтожен один боевик». Источник «Интерфакса» добавил, что «с места происшествия изъяты карабин Сайга, три гранаты РГД и самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте».