Япония не принимает протестов России по Курилам

Правительство Японии не принимает протестов российской стороны по вопросу южных Курил. Как рассказал генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки объяснил заместителю министра иностранных дел РФ Игорю Моргулову, который вручал ноту протеста, что «подобные представления российской стороны являются неприемлемыми».

Ёсихидэ Суга также заверил, что японская сторона «продолжит активные переговоры на основе своей базовой позиции — решение мирного договора и следующее за ним заключение мирного договора» (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что переговорный процесс необходимо вести «в тихой, спокойной обстановке».

Накануне Тоёхиса Кодзуки получил ноту протеста от МИД России из-за нарушений при организации безвизовых обменов с Курильскими островами. Послу также было указано на неприемлемость протестов Токио из-за посещения островов российским руководством. Ранее правительство Японии выразило крайнее сожаление из-за поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева на остров Итуруп, поскольку это «идет вразрез с последовательной позицией Японии» по Курильским островам и «ранит сердца японских граждан».

Напомним, в июне нынешнего года на переговорах в Токио Россия и Япония вновь не смогли прийти к общему мнению по поводу формата и содержания возможного соглашения по Курильским островам. К вопросу спорных территорий добавилась проблема формата гипотетического мирного договора: Токио настаивает на одностраничном документе, Москва хочет подписания масштабного соглашения, в котором бы отразились прошедшие со времен окончания войны десятилетия.

Подробнее о разногласиях России и Японии читайте в материале “Ъ” «Пограничная проблема превратилась в постраничную».