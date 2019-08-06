Россия вручила ноту протеста послу Японии

Посол Японии в России Тоехисе Кодзуки получил ноту протеста от МИД России из-за нарушений при организации безвизовых обменов с Курильскими островами, говорится в сообщении на сайте российского министерства. «Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп.»,— заявил МИД России.

Послу также было указано на неприемлемость протестов Токио из-за посещения российским руководством Курильских островов.

«С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России»,— заявил МИД России.

Ранее правительство Японии выразило крайнее сожаление из-за поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева на остров Итуруп, поскольку это «идет вразрез с последовательной позицией Японии» по Курильским островам и «ранит сердца японских граждан». Господин Медведев заявил, что протест Токио не вызывает беспокойства, так как это часть России.

Напомним, в июне нынешнего года на переговорах в Токио Россия и Япония вновь не смогли прийти к общему мнению по поводу формата и содержания возможного соглашения по Курильским островам. К вопросу спорных территорий добавилась проблема формата гипотетического мирного договора: Токио настаивает на одностраничном документе, Москва хочет подписания масштабного соглашения, в котором бы отразились прошедшие со времен окончания войны десятилетия.

Подробнее о разногласиях России и Японии читайте в материале “Ъ” «Пограничная проблема превратилась в постраничную».