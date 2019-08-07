Депутат Госдумы предложил включать летом отопление в квартирах в случае похолодания

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать летом центральное отопление в квартирах, если температура воздуха опустилась ниже климатической нормы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на обращение депутата. Парламентарий отметил, что в июле и начале августа на его имя поступило множество жалоб граждан на похолодание в квартирах.

«Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации»,— говорится в обращении депутата.

Напомним, последний день июля в Москве стал самым холодным за все лето. Температура воздуха днем была ниже +15°C. Последний раз такой холод в этот день фиксировался 70 лет назад.

О том, когда температура вернется к климатической норме,— в материале “Ъ FM”.