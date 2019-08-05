Атлантическое тепло заглянет в столицу

В начале недели москвичей ждут рекордные холода. На минувшей неделе погода в Москве установила антирекорд. Последний день июля стал самым холодным за все лето. Температура воздуха днем была ниже +15 . Последний раз такой холод в этот день фиксировался 70 лет назад.

Аномально низкая температура сохранится в столице до середины недели.

Но тепло вернется в Москву совсем скоро, рассказал “Ъ FM” ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец: «5 августа в течение дня будет не выше +12…+14 градусов, ночью ожидаются осенние холода — +5…+7 в столице и +3…+8 в Подмосковье. 6 августа в лучшем случае можно рассчитывать на +11...+13 в Москве и на +9…+14 по области. Но расстраиваться не стоит, нужно переждать буквально два холодных дня, после чего к нам пойдет первая порция атлантического тепла. Начиная с 7 августа температурный фон вернется к климатической норме, ночью будет +10…15, днем — +19… 24, 8 августа, скорее всего, будет +20…+25».

В конце июля и начале августа обычно самые теплые дни в году, говорят синоптики. Но в этом сезоне температура воздуха скорее типична для сентября.

Лилия Галявиева