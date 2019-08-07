Артемий Лебедев заявил об отъезде из России по политическим мотивам

Дизайнер Артемий Лебедев записал видеообращение, в котором сообщил об отъезде из России в срочном порядке. «То, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным. События, которые происходят в нашей стране последние годы невероятно ужасны»,— заявил он.

По словам господина Лебедева, сейчас он находится «в шаге от Атлантического океана» и, возможно, «больше не сможет вернуться». «Правящая клика ворует наше будущее, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, самого дорогого и самого ценного»,— добавил дизайнер.

Артемий Лебедев подчеркнул, что Москва «поссорилась со всем миром», участвует в бессмысленной гонке вооружений и ведет «чудовищную войну в Сирии». При этом «страна могла бы расцвести», если бы к власти допустили «молодых и талантливых».