Медведева не беспокоит протест Японии из-за посещения Курил

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что протест Токио из-за посещения острова Итуруп не вызывает беспокойства, так как это часть России. «Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» — сказал господин Медведев журналистам во время своей поездки.

Он сказал, что российские госслужащие посещают Курилы без согласования с каким-либо государством. «Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься»,— добавил премьер-министр.

Ранее правительство Японии выразило крайнее сожаление из-за поездки российского премьер-министра на остров Итуруп, поскольку это «идет вразрез с последовательной позицией Японии» по Курильским островам и «ранит сердца японских граждан». «Мы решительно призываем российскую сторону принять конструктивные шаги, направленные на развитие японско-российских отношений, включая заключение мирного договора»,— говорится в заявлении.

В посольстве России в Токио заявили, что получили представление из-за поездки на Итуруп господина Медведева, но отклонили его.

Последний раз Дмитрий Медведев был в Итурупе в 2015 году. Он посещал местный аэропорт, портовой пункт Курильский и рыбоперерабатывающий завод «Рейдово». Глава правительства также встретился с участниками всероссийского молодежного образовательного форума «Итуруп». Япония каждый раз выражала в связи с этим протест.

Напомним, в июне нынешнего года на переговорах в Токио Россия и Япония вновь не смогли прийти к общему мнению по поводу формата и содержания возможного соглашения по Курильским островам. К вопросу спорных территорий добавилась проблема формата гипотетического мирного договора: Токио настаивает на одностраничном документе, Москва хочет подписания масштабного соглашения, в котором бы отразились прошедшие со времен окончания войны десятилетия.

Подробнее о разногласиях России и Японии читайте в материале “Ъ” «Пограничная проблема превратилась в постраничную».