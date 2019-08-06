Самые богатые люди потеряли $117 млрд за день

После падения на финансовых рынках 500 самых богатых людей мира суммарно потеряли около $117 млрд, подсчитал Bloomberg. Это 2,1% от суммы их состояния, если сложить их доходы вместе.
Основатель Amazon Джефф Безос потерял $3,5 млрд, президент Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно — $4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг — $2,7 млрд.
Обвал произошел на фоне обострения отношений США и Китая. Ранее США официально назвали Китай валютным манипулятором. Поводом для такого решения стало непрепятствование ЦБ Китая ослаблению курса национальной валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.
Эксперты, опрошенные “Ъ”, полагают, что ранее ЦБ Китая сдерживал удешевление юаня ради продолжения торговых переговоров с США, теперь же в Пекине, вероятно, не рассчитывают на их успешное завершение.
О том, как китайский регулятор перестал сдерживать ослабление юаня, читайте в материале “Ъ” «Торговая война перешла на наличности».
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