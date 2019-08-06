Медведев распорядился выделить из резервного фонда по 5 млрд рублей на школьные автобусы и скорые

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение выделить из резервного фонда по 5 млрд руб. на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи у отечественных производителей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, предлагается закупить 1,2 тыс. машин для скорой помощи и не менее 2,2 тыс. автобусов. Минпромторг, которому дано поручение, должен подготовить доклад об использовании средств до февраля 2020 года.

Ранее, в октябре 2018 года, правительство распорядилось выделить 5 млрд руб. на покупку не менее 800 новых автомобилей скорой помощи и не менее 1,2 тыс. школьных автобусов.