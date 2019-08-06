Пекин считает решение США причислить Китай к валютным манипуляторам необоснованным

Решение США причислить Китай к валютным манипуляторам подрывает многосторонний консенсус по ключевым валютным вопросам и может отрицательно сказаться на всей мировой экономике, считает Народный банк (ЦБ) Китая. По мнению регулятора, последствия за такое решение понесет сам Вашингтон.

Торговая война США и Китая Читать далее

«Такие действия не только нанесут серьезный ущерб международному финансовому порядку, приведут к волнениям на финансовом рынке, но и значительно затруднят восстановление мировой экономики и глобальной торговли»,— говорится в официальном сообщении регулятора.

В ЦБ Китая заявили, что причисление Китая к валютным манипуляторам «безосновательно» и регулятор выступает «категорически против» такого решения американской стороны.

Несколькими часами ранее США официально назвали Китай валютным манипулятором. Поводом для такого решения стало непрепятствование ЦБ Китая ослаблению курса национальной валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1. Эксперты, опрошенные “Ъ”, полагают, что ранее ЦБ Китая сдерживал удешевление юаня ради продолжения торговых переговоров с США, теперь же в Пекине, вероятно, не рассчитывают на их успешное завершение.

О том, как китайский регулятор перестал сдерживать ослабление юаня, читайте в материале “Ъ” «Торговая война перешла на наличности».