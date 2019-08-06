Акции «Уралкалия» выросли почти на 17%

Акции «Уралкалия» на Московской бирже по состоянию на 10:13 выросли на 16,83%, до 117,28 руб. за бумагу. Накануне, 5 августа, стало известно, что мажоритарные акционеры компании готовы выкупить 3,3% оставшихся у миноритариев акций с премией 20% к текущей цене, по 120 руб. за бумагу.

Напомним, месяц назад Rinsoco Trading выкупала акции «Уралкалия» у Сбербанка существенно дешевле, по 89 руб. за штуку. Но в конце июля рыночные котировки производителя минудобрений резко выросли.

Подробности — в публикации “Ъ” «Миноритариям “Уралкалия” предложили премию».