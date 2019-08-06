Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн»

Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством Министерства иностранных дел страны. По словам господина Роухани, если США хотят переговоров с Ираном, то должны снять введенные против Ирана санкции.

Как добавил иранский лидер, его стране нужен «мир в обмен на мир». «Мир с Ираном — мать любого мира, война с Ираном — мать всех войн, вновь повторяю»,— сказал Хасан Роухани (цитата по «РИА Новости»).

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Напомним, в 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. В июле Палата представителей США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 год, запрещающую президенту Дональду Трампу выделять средства на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.