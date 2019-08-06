Под Ачинском стихают звуки взрывов на складах боеприпасов

Утром звуки взрывов на складах боеприпасов под Ачинском Красноярского края начали утихать, сообщили «РИА Новости» в администрации города. «Сейчас — совсем тишина»,— сказал собеседник агентства.

В понедельник взрывы на территории войсковой части продолжались до глубокой ночи. На складах хранятся десятки тысяч крупнокалиберных снарядов и пороховых зарядов.

Возглавивший оперативный штаб губернатор Красноярского края Александр Усс оценивал ситуацию как критическую, но «координируемую».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по всем направлениям».