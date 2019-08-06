В прозрачности закупок уверены менее половины предпринимателей

Доверие малого бизнеса к системе закупок у государства и госкомпаний за пять лет выросло — доля субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), отмечающих, что закупки проходят в честном конкурентном отборе, увеличилась с 30% в 2015 году до 42% во втором квартале 2019 года. Это следует из опроса в рамках определения индекса RSBI настроений малого и среднего бизнеса (исследования проводятся Промсвязьбанком совместно с «Опорой России» и агентством MAGRAM).

В опросе приняли участие владельцы и руководители 2,3 тыс. субъектов МСП из 23 регионов РФ. Как следует из данных исследования, рост доверия малого бизнеса к процедурам закупок пришелся на 2016 год (см. график) — тогда доля респондентов, уверенных в прозрачности закупок, выросла до 43%. Как отмечал тогда старший вице-президент Промсвязьбанка Александр Чернощекин, такая динамика, вероятно, была продиктована уходом недовольных поставщиков с рынка закупок.

Сейчас на незначительные нарушения при закупках указывает треть респондентов, в то же время 12% поставщиков—субъектов МСП называют закупки у государства и госкомпаний (по 44-ФЗ и 223-ФЗ соответственно) полностью фальсифицированными — в 2015 году этот показатель составлял 20%. Среди главных нарушений при закупках 48% респондентов называют невыполнимые технические требования, 34% указали на аффилированность заказчика. На нереальные сроки исполнения заказа и недопуск к конкурсу из-за незначительных нарушений жалуется более четверти поставщиков. Доля субъектов МСП, недовольных закупщиками, в корпоративном секторе выше, чем у работающих с розничным бизнесом,— 52% и 39% соответственно.

Авторы исследования констатируют, что число предпринимателей, участвующих в закупках, за пять лет практически не изменилось: по итогам второго квартала 2019 года их доля составила 28% против 24% в 2015-м. По данным ФАС, доля МСП в закупках государства выросла с 15,4% в 2017 году до 29,7% в 2018-м, госкомпаний — 12,1% против 11,2% годом ранее. Поясним, что сейчас поставлять товары и услуги государству для малого бизнеса удобнее, чем госкомпаниям,— в связи с этим Минфин начал работу по унификации 44-ФЗ и 223-ФЗ по части закупок у субъектов МСП (см. “Ъ” от 5 августа).

Диана Галиева