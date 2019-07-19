«Пассажиравтотранс» закупит 200 автобусов для городских маршрутов

«Пассажиравтотранс» приобретет 200 автобусов в рамках собственной инвестиционной программы до 2020 года. 100 транспортных средств будут рассчитаны на 100 пассажиров, еще 100 двухсекционных автобусов позволят перевозить одновременно до 163 человек. Данная закупка будет самой крупной для предприятия за последние годы. На эти цели будет направлено 3,4 млрд рублей. Аукцион на закупку уже объявлен.

Новая техника будет поступать в Петербург поэтапно, в период с октября 2019 по март 2020 года.

Среди предъявляемых к подвижному составу требований - низкий пол, адаптированность для перевозки маломобильных пассажиров, высокий экологический класс двигателя (не ниже Евро-5), оборудование для бесконтактной оплаты проезда, зарядные устройства для телефонов.