СМИ: полиция начала проверку после избиения подростка на акции 3 августа

Отдел МВД по Тверскому району Москвы начал проверку информации о том, что 17-летнего подростка избили представители правоохранительных органов во время несанкционированной акции 3 августа, сообщил Telegram-канал Baza. Несовершеннолетнего доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где он пожаловался врачам на сотрудника правоохранительных органов, который применил к нему насилие.

Врачи диагностировали сотрясение мозга, синяки на лице, спине, руках и шее. Эти данные были переданы телефонограммой в районную полицию. По информации Telegram-канала, несовершеннолетний не смог разобрать, кто именно нанес ему травмы: или сотрудник полиции, или сотрудник Росгвардии. В переписке со своей матерью, которую приводит правозащитный проект «Зона права», подросток жалуется на ОМОН.

Правозащитники уточняют, что подростка сначала доставили в ОВД «Обручево». К нему не допускали адвоката и отказывались вызывать скорую, утверждают они.

3 августа прошла несанкционированная акция в поддержку не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в депутаты. По оценкам МВД, на акцию в столице вышли 1,5 тыс. человек, 600 человек задержали. По последним данным «ОВД-Инфо», на ней был задержан 1001 человек. Среди задержанных более 50 несовершеннолетних.

О том, как проходила акция, читайте в материале “Ъ” «Бульварному кольцу положили конец».