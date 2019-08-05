США и Австралия призвали к «новой эре» в контроле над вооружениями

США и Австралия считают необходимым перейти к «новой эре» в области контроля над вооружениями, включив в соответствующие соглашения больше стран и систем вооружений. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 29-х австралийско-американских консультаций. В них участвовали госсекретарь Майкл Помпео, министр обороны США Марк Эспер, а также главы МИД и Минобороны Австралии Марис Пейн и Линда Рейнолдс.

По мнению представителей двух стран, нужно активизировать усилия по снижению ядерных рисков. Стороны также не исключили продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок его действия истекает в 2021 году.

СНВ-3 был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года, он вступил в силу 5 февраля 2011-го. Договор рассчитан на десять лет с обоюдным продлением договоренности на пять лет.

«Они (США и Австралия.— “Ъ”) призвали Россию и Китай сесть за стол переговоров и присоединиться к США в их усилиях по продвижению ориентированной на будущее повестки дня в области контроля над вооружениями, опирающейся на важность Договора о нераспространении ядерного оружия»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона.

В заявлении также отмечается, что Австралия и США «являются ближайшими союзниками». Представители стран заявили о намерении углубить экономическое и стратегическое сотрудничество, а также сотрудничество в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

О перспективах переговоров в области стратегических вооружений читайте в материале “Ъ” «Как перезапустить СНВ-3».

Почему США готовы выйти из всех соглашений, если к ним не подключится Китай,— в материале “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».