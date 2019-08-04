Минфин США: российские госкомпании не попадают под новые санкции

Новые санкции против России по делу Скрипалей не затронут российские госкомпании, следует из директивы (.pdf) по реализации ограничительных мер управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфинансов США. Согласно новым санкциям, они касаются «Российского суверена».

«Понятие "Российский суверен" включает любое министерство, агентство или национальный фонд России, включая ЦБ, Фонд национального благосостояния и Минфин. Это понятие не включает государственные предприятия России»,— говорится в документе.

В тексте директивы отмечается, что ограничительные меры не касаются покупки банками США бондов на вторичном рынке суверенного долга.

Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в марте 2018 года. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к происшедшему причастны российские разведчики, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова Анатолий Чепига, а господина Петрова — Александр Мишкин. Москва все обвинения отрицает.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп подписал указ о введении санкций».