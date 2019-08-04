Трамп назвал «трусостью» стрельбу в техасском торговом центре

Президент США Дональд Трамп назвал «актом трусости» стрельбу в торговом центре в штате Техас. Жертвами трагедии стали не менее 20 человек.

«Сегодняшняя стрельба в техасском Эль-Пасо не только трагедия, но и акт трусости. Я знаю, что я, как и каждый житель этой страны, осуждаю сегодняшний отвратительный поступок»,— написал глава Белого Дома в Twitter.

Как сообщили ранее американскому телеканалу CNN в полиции города, на основании попавшего в их распоряжение манифеста стрелка дело, возможно, будет расследовано как преступление на почве ненависти.

Стрельбу в торговом центре в техасском городе Эль-Пасо открыл 21-летний Патрик Крузиус. В интернете появилась фотография с камер видеонаблюдения торгового центра, на которой видно, как молодой человек, вооруженный автоматом, заходит в здание. Губернатор штата сообщил о не менее 20 погибших. Точное число раненых пока неизвестно. Местные власти призвали жителей города сдавать кровь для многочисленных пострадавших при стрельбе.