Депутат Народного собрания Дагестана повторно арестован по новому делу о мошенничестве

Советский суд Махачкалы повторно арестовал на два месяца депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова, сообщили информагентства. Господин Раджабов арестован в рамках нового возбужденного уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Председатель комитета Народного собрания по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов был задержан 22 мая после обысков, прошедших в его доме в Махачкале. Депутат проходит в качестве подозреваемого по делу, возбужденному в отношении группы бывших чиновников мэрии Махачкалы, занимавшихся незаконным переводом земли из федеральной и муниципальной собственности в частную. По версии следствия, все задержанные фигуранты дела входили в преступное сообщество, действовавшее в интересах бывшего мэра столицы республики Саида Амирова, отбывающего пожизненный срок.

18 июля Советский суд продлил арест Фикрета Раджабова до 15 ноября. 1 августа Верховный суд Дагестана изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Подробнее о деле о махинациях с землей в Махачкале читайте в материале “Ъ” «Преступное сообщество растянулось до пляжа».