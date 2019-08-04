Главные новости за выходные 3–4 августа

В Москве 3 августа прошла несогласованная акция протеста в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в депутаты. По оценкам МВД, на акцию в столице вышли 1,5 тыс. человек, 600 человек задержали. По данным «ОВД-Инфо», на ней были задержаны 1001 человек. Об акции

В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа. источник ТАССа сообщил, что СКР «возбудил в отношении гражданина Устинова уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ» (применение насилия в отношении представителя власти).

В возрасте 84 лет умер певец Вилли Токарев. По данным РЕН ТВ он умер «в одном из онкологических центров Москвы».

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Дело открыто по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, которые были заведомо приобретены другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). По версии следствия, люди, имеющие отношение к фонду, получили крупную сумму в рублях и иностранной валюте. СКР заявляет, что подозреваемые знали, что эти деньги приобретенными преступным путем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил корреспонденту “Ъ”, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он обсуждал интенсификацию переговоров в нормандском формате. Господин Зеленский рассчитывает, что встреча лидеров стран нормандского формата (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится уже этой осенью. Подробнее

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе. Танкер, по информации КСИР, перевозил контрабандное топливо в «некоторые арабские страны». Были задержаны семь моряков. О ранее задержанных танкерах

В США за сутки произошло два инцидента со стрельбой. Первый — в торговом центре в техасском городе Эль-Пасо. В результате погибли 20 человек. Стрелявший сдался полиции, им оказался 21-летний мужчина. Второй — в Дейтоне (штат Огайо) неизвестный открыл огонь у бара Ned Peppers Bar. В результате погибли десять человек, ранены не менее 26.