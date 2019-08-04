В возрасте 84 лет умер певец Вилли Токарев. О смерти сообщил «Эху Москвы» народный артист России Николай Тамразов со ссылкой на семью шансонье.

Информацию подтвердил сын музыканта Антон. «Да, к сожалению, мой отец скончался»,— сказал он «Интерфаксу».

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По данным РЕН ТВ певец умер «в одном из онкологических центров Москвы». «Артист обратился в клинику 2 июля и был госпитализирован»,— утверждает телеканал.

В мае Telegram-канал Mash сообщал, что господин Токарев попал в реанимацию. По данным канала, певцу стало хуже после обращения к врачам, и его было решено госпитализировать, врачи «боролись за его жизнь».

Вилли Токарев родился в 1934 году, после эмиграции в 1974 году в США он начал музыкальную карьеру. Известность среди русскоязычных эмигрантов артист приобрел в начале 80-х, в 90-х он вернулся в Москву. В 2015, 2016 и 2017 годах господин Токарев был награжден премиями «Шансон года».