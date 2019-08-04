В американском штате Огайо произошла стрельба

В американском Дейтоне (штат Огайо) в результате стрельбы погибли, по предварительным данным, десять человек, ранены не менее 16. Как сообщает Dayton Daily News, инцидент произошел рядом с баром Ned Peppers Bar в ночь на воскресенье, сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и медики.

Стрелок был убит на месте сотрудником полиции. Мотивы его еще не установлены. Очевидцы утверждают, что огонь открыл человек, которого не пустили в бар.

Ранее в этот же день произошла стрельба в торговом центре в техасском городе Эль-Пасо. В результате погибли 20 человек. Стрелявший сдался полиции, им оказался 21-летний мужчина.