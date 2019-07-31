С пеклом по жизни

На Большой спортивной арене «Лужники» состоялся концерт немецкой группы Rammstein, которая находится в турне в поддержку альбома «Rammstein». Турне называется «Europe Stadium Tour», и образ Европы в огне был в этот вечер главным, считает Борис Барабанов.

Когда в 2002 году мэр Москвы Юрий Лужков запрещал концерт группы Rammstein в Тушино, аргументируя это решение опасностью массовых беспорядков, он, вероятно, и в страшном сне не мог представить себе, что спустя 17 лет на реконструированном к чемпионату мира по футболу стадионе «Лужники» эта группа развернет настоящие боевые действия.

Rammstein не первая группа, использующая дым, но черный дым — кажется, первая.

Когда в динамиках закончилась увертюра — «Музыка для королевского фейерверка» Генделя,— грохнул первый артиллерийский залп, и под открывающую шоу песню «Was ich liebe» стадион заволокло дымом так, словно сибирские пожары добрались до Воробьевых гор. «Was ich liebe» — песня не о войне, а об одиночестве и о том, что любовь приносит одни несчастья. Но пока не рассеялся дым, думалось совсем о другом. Попросту говоря, было страшно.

Шоу Rammstein — выдающийся пример управления эмоциями большого количества людей. Постановщики используют для этих целей не только сцену, но и все пространство стадионов, на которых проходит тур группы. Четыре башни, установленные на поле, были источниками звука, света, огня и дыма наравне с конструкциями сцены. Синхронность действий музыкантов, пиротехников и световиков была стопроцентной. Не хватало только экранов. Точнее, экран был всего один, и располагался он на башне, расположенной по центру сцены, так, что с боковых трибун даже не был виден.

По задумке постановщиков он не столько увеличивал картинку для дальних рядов, сколько исполнял роль условного портрета вождя в центре композиции с множеством тоталитарных атрибутов. Желающие могли обнаружить отголоски немецкой истории и в вертикальных красных стягах с логотипом Rammstein, и в подавляющем волю архитектурном решении сцены-башни, и в навороченных играх с огнем, напоминающих о факельных шествиях и об Олимпиаде 1936 года, запечатленной Лени Рифеншталь. Rammstein нет необходимости играть «Stripped» Depeche Mode с кадрами из «Олимпии» — само шоу Rammstein теперь конкурирует с классикой Рифеншталь. На концерте в Москве не хватало только чаши с олимпийским огнем — к сожалению, она была демонтирована в 1996 году.

Но главным способом воздействия на зрителей была все же музыка. Сет-лист включал 8 из 11 песен нового альбома «Rammstein» (2019). На обложке альбома изображена спичка, одновременно символ группы, чей девиз «Нет огня — нет шоу» открывает ее технический райдер, и метафора Европы, находящейся в шаге от пожара. Или уже по ту его сторону. Об этом — весь альбом и вся новая концертная программа Rammstein.

Новые песни звучали безупречно в любой точке стадиона. Группе удалось равномерно распределить между всеми пришедшими ноты, удары барабанов, дым и, кажется, даже капли пота Тилля Линдемана.

На фоне саунда Rammstein потерялись все стадионные гастролеры этого лета. Немцы находятся далеко впереди и по идеологической части. Разве что Muse могли конкурировать с ними в сценографии — у Rammstein был даже похожий на их шоу танец в иллюминированных костюмах во время ремикса на песню «Deutschland». Но по части концептуального подхода рядом с Rammstein нет никого.

Когда-то Rammstein решили, что их шоу — современная опера. К ним на концерты даже фанаты приходят в футболках соответствующего содержания. Автор этих строк обнаружил на трибуне «Лужников» девушку, на груди которой было написано по-немецки: «Я не вижу в музыке никакого смысла, кроме любви. Рихард Вагнер». Если композиционное устройство песен Rammstein вполне вписывается в каноны поп-музыки, то эпичность и драматизм происходящего вполне сравнимы с классикой.

«Аиду» сначала показывали в театрах, потом — у египетских пирамид; так и Rammstein из состава для больших залов выросли в группу, которой, похоже, целого стадиона скоро будет мало.

Главные персонажи остались прежними, состав группы никогда не менялся. И зрители знают, что Тилль Линдеман будет стрелять из огненного лука, поливать танцпартер искусственной спермой и поджаривать Флаке на огне. Дилдо с каждым шоу все больше, огненные стрелы летят дальше, а клавишника теперь не только жарят в котле, но и поливают из огнемета. Фанаты шутили в соцсетях, намекая на гипотетический роман фронтмена с украинской певицей:

«А Лобода будет?» — «Да, ее поджарят во время "Mein Teil"».

Самой же трогательной была, как всегда, сцена путешествия артистов по танцпартеру на лодках. Rammstein исполнили песню «Engel» на малой сцене, в компании фортепианного Duo Jatekok и 60-тысячного хора. Затем музыканты отправились на трех надувных плавсредствах в сторону главной декорации, перемещаясь по рукам зрителей,— и напомнили этим, что в поддержке нуждаются не только они сами, но и каждый на этом стадионе и на этом континенте. Иначе — дно.