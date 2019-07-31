С пеклом по жизни

На Большой спортивной арене «Лужники» состоялся концерт немецкой группы Rammstein, которая находится в турне в поддержку альбома «Rammstein». Турне называется «Europe Stadium Tour», и образ Европы в огне был в этот вечер главным, считает Борис Барабанов.
Когда в 2002 году мэр Москвы Юрий Лужков запрещал концерт группы Rammstein в Тушино, аргументируя это решение опасностью массовых беспорядков, он, вероятно, и в страшном сне не мог представить себе, что спустя 17 лет на реконструированном к чемпионату мира по футболу стадионе «Лужники» эта группа развернет настоящие боевые действия.
Когда в динамиках закончилась увертюра — «Музыка для королевского фейерверка» Генделя,— грохнул первый артиллерийский залп, и под открывающую шоу песню «Was ich liebe» стадион заволокло дымом так, словно сибирские пожары добрались до Воробьевых гор. «Was ich liebe» — песня не о войне, а об одиночестве и о том, что любовь приносит одни несчастья. Но пока не рассеялся дым, думалось совсем о другом. Попросту говоря, было страшно.
Шоу Rammstein — выдающийся пример управления эмоциями большого количества людей. Постановщики используют для этих целей не только сцену, но и все пространство стадионов, на которых проходит тур группы. Четыре башни, установленные на поле, были источниками звука, света, огня и дыма наравне с конструкциями сцены. Синхронность действий музыкантов, пиротехников и световиков была стопроцентной. Не хватало только экранов. Точнее, экран был всего один, и располагался он на башне, расположенной по центру сцены, так, что с боковых трибун даже не был виден.
По задумке постановщиков он не столько увеличивал картинку для дальних рядов, сколько исполнял роль условного портрета вождя в центре композиции с множеством тоталитарных атрибутов. Желающие могли обнаружить отголоски немецкой истории и в вертикальных красных стягах с логотипом Rammstein, и в подавляющем волю архитектурном решении сцены-башни, и в навороченных играх с огнем, напоминающих о факельных шествиях и об Олимпиаде 1936 года, запечатленной Лени Рифеншталь. Rammstein нет необходимости играть «Stripped» Depeche Mode с кадрами из «Олимпии» — само шоу Rammstein теперь конкурирует с классикой Рифеншталь. На концерте в Москве не хватало только чаши с олимпийским огнем — к сожалению, она была демонтирована в 1996 году.
Но главным способом воздействия на зрителей была все же музыка. Сет-лист включал 8 из 11 песен нового альбома «Rammstein» (2019). На обложке альбома изображена спичка, одновременно символ группы, чей девиз «Нет огня — нет шоу» открывает ее технический райдер, и метафора Европы, находящейся в шаге от пожара. Или уже по ту его сторону. Об этом — весь альбом и вся новая концертная программа Rammstein.
На фоне саунда Rammstein потерялись все стадионные гастролеры этого лета. Немцы находятся далеко впереди и по идеологической части. Разве что Muse могли конкурировать с ними в сценографии — у Rammstein был даже похожий на их шоу танец в иллюминированных костюмах во время ремикса на песню «Deutschland». Но по части концептуального подхода рядом с Rammstein нет никого.
Когда-то Rammstein решили, что их шоу — современная опера. К ним на концерты даже фанаты приходят в футболках соответствующего содержания. Автор этих строк обнаружил на трибуне «Лужников» девушку, на груди которой было написано по-немецки: «Я не вижу в музыке никакого смысла, кроме любви. Рихард Вагнер». Если композиционное устройство песен Rammstein вполне вписывается в каноны поп-музыки, то эпичность и драматизм происходящего вполне сравнимы с классикой.
Главные персонажи остались прежними, состав группы никогда не менялся. И зрители знают, что Тилль Линдеман будет стрелять из огненного лука, поливать танцпартер искусственной спермой и поджаривать Флаке на огне. Дилдо с каждым шоу все больше, огненные стрелы летят дальше, а клавишника теперь не только жарят в котле, но и поливают из огнемета. Фанаты шутили в соцсетях, намекая на гипотетический роман фронтмена с украинской певицей:
«А Лобода будет?» — «Да, ее поджарят во время "Mein Teil"».
Самой же трогательной была, как всегда, сцена путешествия артистов по танцпартеру на лодках. Rammstein исполнили песню «Engel» на малой сцене, в компании фортепианного Duo Jatekok и 60-тысячного хора. Затем музыканты отправились на трех надувных плавсредствах в сторону главной декорации, перемещаясь по рукам зрителей,— и напомнили этим, что в поддержке нуждаются не только они сами, но и каждый на этом стадионе и на этом континенте. Иначе — дно.
просмотров: 602135
просмотров: 264070
просмотров: 186221
просмотров: 131845
просмотров: 113745