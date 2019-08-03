Страховщики меняют виды на жилье

Завтра вступает в силу закон о страховании жилья граждан от ЧС. В планах страхового лобби уже в 2020 году довести долю застрахованного жилья в стране с нынешних 7,3% до 20%. Компании обещают, что полисы, продаваемые по новому закону, будут вдвое дешевле, чем предлагаемые сейчас — их цена в среднем снизится до 1,8–2,4 тыс. руб. в год. В качестве пилотных для запуска страховых программ жилья определены 14 регионов. В их число, впрочем, не попала сильно пострадавшая от наводнений Иркутская область, где, по расчетам рынка, страховщики совместно с региональными властями покрыли бы по новому закону до 3 млрд руб. ущерба — сейчас бюджеты выделяют на это лишь 1 млрд руб.

Вступающий в силу с 4 августа закон о страховании жилья граждан уже в следующем году позволит увеличить долю застрахованной недвижимости в стране с нынешних 7,3% до 20%, сообщил в пятницу вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. В союзе говорят, что в качестве пилотных территорий, где региональные программы страхования жилья начнут работать раньше всего, выбраны 14 регионов — Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Отметим, что в этом перечне нет, например, Иркутской области, где от недавнего наводнения пострадали более 10 тыс. домов. Если бы в регионе действовала региональная программа страхования жилья, которая предполагается вступающим законом, граждане получили бы возмещение ущерба в его рыночном размере, а не по социальным нормам. Выплата состоит из 300–500 тыс. руб. по риску утраты жилья от страховщиков и субсидии от региональных властей — то есть за 10 тыс. утраченных домов страховщики и власти заплатили бы не менее 3 млрд руб., посчитали в ВСС. Сейчас же в качестве компенсаций гражданам Иркутской области из бюджетов выделено в три раза меньше: 662 млн руб. из федерального бюджета и 318 млн руб.— из областного.

Напомним, страхование жилья от ЧС по закону является добровольным и реализуется по аналогии с московской программой страхования жилья (действует с 1997 года). Предполагается, что платежи за страхование будут включаться в платежки ЖКУ — гражданин сможет самостоятельно решить, оплачивать страховку или вычеркнуть ее. Такой подход и субсидирование страхования со стороны федерального бюджета позволят существенно снизить стоимость страхования, поясняет глава ВСС Игорь Юргенс. По его словам, обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры (50 кв. м) стоит 5–7 тыс. руб. в год, страхование жилья по региональной программе будет обходиться ориентировочно в 1,8–2,4 тыс. руб. «Минимальный набор рисков — страхование исключительно от ЧС — и вовсе обойдется в 300–350 руб. в год»,— подсчитали в ВСС.

Для старта работы закона губернаторам и администрации регионов предстоит много подготовительной работы, в частности — определить набор рисков, которые будут страховаться сверх федерального минимума (гибель от ЧС), и условия участия страховщиков в таких программах, утвердить правила «нарезки» территорий региона на лоты и распределения их между страховыми компаниями. Первоначально на этапе принятия закона предполагалось внесение оценки охвата страхованием жилья в регионе в KPI местных властей. Однако, как рассказал замглавы департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Михаил Порватов, «эта идея пока не реализована — к ней предполагается вернуться после запуска закона».

Отслеживать охват страхованием государство будет через информационную систему АИС «Жилье», оператором которой также назначен ВСС. Как сообщил его IT-директор Алексей Самошин, база уже создана и прошла первые испытания. По его словам, АИС «Жилье» создана тем же подрядчиком, что и АИС ОСАГО и может быть интегрирована с ней. Напомним, в планах ВСС создание национального риск-офиса — центра по управлению социальными и экономическими рисками РФ. Постановление правительства о правилах работы АИС «Жилье» было утверждено в прошлую пятницу.

Татьяна Гришина