Бразилец Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за €40 млн

22-летний бразильский нападающий «Барселоны» Малком перешел в санкт-петербургский «Зенит» за €40 млн. Этот трансфер стал самой дорогой покупкой в истории Российской премьер-лиги.

«Сине-бело-голубые приветствуют Малкома в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с "Зенитом"!» — говорится в сообщении российского клуба.

Испанский клуб подтвердил сумму трансфера — €40 млн. Кроме того, еще €5 млн может быть выплачено в качестве бонусов за успешное выступление Малкома.

В «Зените» не комментировали сумму трансфера. Зарплата бразильского игрока, по информации СМИ, составит €6,5 млн за сезон. Контракт подписан на пять лет.

22-летний Малком играл за французский «Бордо» (2016–2018) и испанскую «Барселону» (2018–2019), в составе которой стал чемпионом Испании. В 2015 году играл за сборную Бразилии на чемпионате мира среди молодежных команд.

Подробнее о планах санкт-петербургского клуба на бразильского нападающего — в материале “Ъ” «В карьере Малкома наметился ''Зенит''».