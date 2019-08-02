«Искусство потребления» оторвали от имени

Вступило в силу решение суда по иску ООО «Венский бал Москва» к краснодарской компании «Искусство потребления», которой теперь запрещено называть свою ежегодную благотворительную акцию Венским балом. Кроме того, московская компания, как правообладатель товарного знака «Венский бал», взыскала с ООО «Искусство потребления» компенсацию за нарушение своих прав в сумме полмиллиона рублей. По мнению юристов, шансов обжаловать это решение у ответчика нет.



Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (ААС, Ростов-на-Дону) подтвердил законность решения арбитражного суда Краснодарского края по иску ООО «Венский бал Москва» к ООО «Искусство потребления» в споре об использовании названия «Венский бал» для благотворительного мероприятия в Краснодаре, сообщается на сайте 15-го ААС. Краевой арбитраж ранее удовлетворил требования московской компании – правообладателя товарного знака «Венский бал» и запретил ООО «Искусство потребления» использовать это словесное обозначение при организации зрелищных мероприятий. Кроме того, суд обязал кубанскую компанию удалить название «Венский бал» с билетов, вывесок, афиш, информационных материалов, а также с сайта журнала «Искусство потребления. Премиум» (учредителем журнала является ООО «Искусство потребления»). В качестве компенсации за незаконное использование товарного знака ответчик должен выплатить ООО «Венский бал Москва» 500 тыс. руб.

Компания «Искусство потребления» не признает претензии оппонента и ссылается на то, что название «Венский бал» было использовано с согласия правообладателя одноименного знака – предпринимателя из Красноармейского района Геннадия Шунина. По данным Роспатента, господин Шунин зарегистрировал права на знак «Венский бал» в 2013 году, а ООО «Венский бал Москва» – в 2016 году. Однако суд обратил внимание на то, что два одноименных товарных знака зарегистрированы в разных классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): московская компания использует знак для организации зрелищных мероприятий (дискотеки, игры, концерты, конкурсы красоты, балы), а права Геннадия Шунина на товарный знак оформлены в разделе МКТУ «сбор благотворительных средств».

Кубанская компания в судебном заседании ссылалась на социальную значимость своей благотворительной деятельности, что, по мнению ООО «Искусство потребления», должно создать определенные преференции перед ООО «Венский бал Москва», которое якобы преследует только коммерческие цели. Однако арбитражный суд края счел, что организация бала – это зрелищная, а не благотворительная деятельность, поэтому устройство Венского бала компанией, не являющейся правообладателем знака, по мнению суда, незаконно.

Кроме того, ООО «Искусство потребления» не смогло представить в суд лицензионный договор с Геннадием Шуниным, зарегистрированный в Роспатенте. Суд расценил это как отсутствие доказательств передачи прав краснодарской компании на товарный знак.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, спор между правообладателями товарного знака возник после проведения в ноябре 2017 года шестого благотворительного «Венского бала» в Краснодаре.

Директор компании «Венский бал Москва» Александр Смагин пояснил “Ъ-Юг”, что в ряде регионов России организовывались акции, совпадающие по названию с Венским балом – ежегодным благотворительным культурным мероприятием, проходящим в Москве с 2003 года под патронатом мэрии города, магистрата Вены и посольства Австрии. По словам господина Смагина, другие претенденты добровольно прекратили использовать название «Венский бал», и только в случае с краснодарской компанией дело дошло до суда.

Связаться с владелицей и гендиректором ООО «Искусство потребления» Дианой Кожевниковой не удалось – телефона компании в базе Kartoteka.ru нет. Руководитель проекта «Искусство потребления – Краснодар» Дина Бабаханова в пятницу на рабочем месте отсутствовала.

По мнению старшего юриста адвокатского бюро «Юг» Сергея Радченко, решение и апелляционное постановление законны и обоснованы, перспектив их дальнейшего обжалования эксперт не видит. «Компания «Искусство потребления» организовала благотворительный бал с использованием чужого товарного знака, поэтому теперь обязана прекратить его использование и заплатить компенсацию правообладателю. Лицензионный договор с Геннадием Шуниным не помог, так как не зарегистрирован в Роспатенте», – считает юрист. По мнению Сергея Радченко, в деле все же имеется неясность – как быть, если сбор благотворительных средств осуществляется посредством организации бала? «Я думаю, что если бы «Искусство потребления» собирало деньги иным путем, то претензий бы к нему не было», – считает эксперт “Ъ-Юг”.

Анна Перова, Краснодар