«Зенит» позволил себе бразильского

Петербургский «Зенит» в пятницу объявил о подписании пятилетнего контракта с бразильским нападающим Малкомом. 22-летний футболист, прошлый сезон проведший в «Барселоне», может обойтись «Зениту» в общей сложности более чем в €77 млн. Из них до €45 млн могут пойти на выкуп его трансфера, а остальное — зарплата футболиста. Таких дорогих покупок российские клубы не осуществляли с 2012 года, когда тот же «Зенит» заплатил в общей сложности €100 млн за Халка и Акселя Витселя.

Бразильский форвард Малком в пятницу прошел медицинское обследование в Санкт-Петербурге, после чего подписал пятилетний контракт с «Зенитом». Сделка представлялась практически неизбежной еще с начала недели, когда издание Marca сообщило о том, что бразильцем всерьез интересуется чемпион России, а следом генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Барселоной». Но в случае с Малкомом ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Прошлым летом точно так же практически состоявшимся считался его переход из «Бордо», где он заслужил репутацию одного из самых перспективных молодых игроков, в «Рому». Малком уже был в аэропорту и ждал вылета в Рим, когда ему позвонили и сообщили об интересе «Барселоны» к его персоне. И в Рим он в итоге не полетел.

Разворот, осуществленный Малкомом, понять можно. Кто же откажется от предложения играть в одном из лучших клубов мира?

Другое дело, что бразилец, видимо, впоследствии пожалел о том, что принял предложение каталонцев, не взвесив все за и против. Ведь в «Барселоне» Малком не прижился. За прошлый сезон он провел на поле чуть более 600 минут, приняв участие в 24 матчах в различных турнирах. При этом в стартовом составе в испанском первенстве он выходил на поле всего шесть раз. Да, у Малкома были неплохие матчи. Он забивал важные мячи — «Интеру» на групповом этапе Лиги чемпионов и «Реалу» в полуфинале Кубка Испании. Но к стабильному месту в стартовом составе это его не приблизило. А после того как в «Барселоне» появился Антуан Гризманн, Малком превратился в балласт, от которого каталонцы хотели избавиться, желательно вернув потраченные на его приобретение €41 млн. Плюс «Барселона» была не прочь разгрузить платежную ведомость, в которой Малком с годовой зарплатой €5 млн занимал не последнее место.

Несмотря на неудачный сезон в «Барселоне», спрос на бразильца у европейских клубов был. Им интересовались немецкая «Боруссия» (Дортмунд) и английский «Эвертон». А как сообщал портал Calciomercato уже после того, как стало известно о переговорах с «Зенитом», бразильца пытался перехватить ПСЖ. Как бы то ни было, именно петербуржцы сделали предложение, которое устроило и «Барселону», и самого игрока. По данным портала Transfermarkt, покупка Малкома обойдется «Зениту» в €40 млн. Еще €5 млн каталонцы получат, если Малком добьется означенных в контракте показателей. То есть «Барселона» в худшем для себя случае вернет почти все, что было потрачено на его приобретение. В лучшем — еще и заработает.

Самому футболисту в Санкт-Петербурге, по данным испанских СМИ, будут платить по €6,5 млн в год.

Учитывая разницу в налоговых ставках, он получает существенную прибавку. Выходит, что если Малком проведет в «Зените» все пять лет, предусмотренные контрактом, общая стоимость владения им составит от €72,5 млн до €77,5 млн.

«Мы смотрели за Малкомом еще год назад, когда моя работа в "Зените" только начиналась,— прокомментировал сделку клубному сайту главный тренер петербуржской команды Сергей Семак.— Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока. В этом году появилась возможность его приобрести. Малком — футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом. Понимаем уровень конкуренции в "Барселоне" и его недостаточное игровое время. На данном этапе Малком принял решение перейти в наш клуб, чему мы очень рады, поскольку в нынешнее время появление футболиста такого уровня в России — скорее исключение из правил».

Отметим, что российские клубы уже очень давно не делали столь дорогостоящих покупок — с 2012 года, когда тот же «Зенит» приобрел у «Порту» и «Бенфики» бразильца Халка и бельгийца Акселя Витселя за €60 млн и €40 млн соответственно (Халк так и остается самым дорогим игроком, когда-либо купленным российской командой). До прихода Малкома самым дорогим из ныне выступающих в России игроков был защитник ЦСКА Марио Фернандес, которого Transfermarkt оценивает в €30 млн.

Александр Петров