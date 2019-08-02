Дамаск возложил на Анкару ответственность за прекращение огня в Идлибе

Соглашение о прекращении огня в Идлибе, объявленное накануне правительством Сирии,— это испытание для Турции и ее намерений, заявил в пятницу постпред Сирии при ООН Башар Джаафари по завершению 13-го раунда межсирийских переговоров в Нур-Султане. «Прекращение огня имеет условия — это выполнение договоренностей, подписанных президентами Путиным и Эрдоганом в сентябре в Сочи»,— сказал он.

Речь в том числе идет об отводе тяжелой и средней техники, а также вооруженных группировках оппозиции на 20 км вглубь зоны деэскалации в Идлибе. Дипломат пояснил, что Дамаск специально объявил о своем решении во время переговоров в Нур-Султане, чтобы продемонстрировать приверженность правительства Сирии астанинскому процессу.

«Мы всегда сопровождаем свои слова действиями. Когда мы говорим, что мы поддерживаем астанинский процесс, это значит, что мы принимаем инициативы, которые поддерживают данные решения. Почему было сделано заявление о прекращении огня в то время, когда мы находились в Астане, почему оно не было сделано до приезда или после нашего отъезда? Это целое послание, это послание для всех, кто присутствует в Астане, что Сирия поддерживает астанинский процесс»,— сказал господин Джаафари.

При этом он не стал уточнять, на какие временные рамки рассчитано соглашение. «У нас есть терпение и дипломатия, которой нам достаточно, чтобы предоставить турецкой стороне возможность, чтобы она могла подтвердить свою заинтересованность в исполнении соглашений Сочи и Астаны»,— заявил он, отвечая на вопрос “Ъ”. В то же время он подчеркнул, что «у каждого терпения есть свой предел».

«Мы не будем ожидать бесконечно, пока Турция будет исполнять свои обязательства. У нас миллионы граждан в Идлибе, которые обращаются к сирийскому правительству с тем, чтобы оно вмешалось и покончило с иностранным присутствием. У нас есть ответственность как правительства с тем, чтобы покончить с терроризмом в Идлибе»,— добавил сирийский дипломат. Он также обвинил Анкару в несоблюдении всех договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в астанинском формате, а также в Сочи.

Со своей стороны делегация сирийской оппозиции заявила, что соглашение о прекращении огня и было целью их приезда в Нур-Султан. При этом они обвинили именно Дамаск в нарушении соглашений, подписанных в Сочи. В то же время представители оппозиции выразили надежду, что в этот раз договоренность будет соблюдаться. По словам оппозиции, именно от развития ситуации «на земле» и зависит продвижение политического процесса.

Напомним, что в четверг Дамаск объявил о прекращении огня на севере страны, начиная с этой ночи. «Достигнута договоренность о прекращении огня в зоне деэскалации в Идлибе с сегодняшней ночи при условии соблюдения сочинского соглашения, включая отход боевиков на 20 км от зоны деэскалации в Идлибе, а также отвод тяжелого и среднего вооружения»,— сказал военный источник государственного сирийского агентства SANA.

О предыдущей встрече в Астане читайте в публикации “Ъ” «Власти Сирии и оппозиция нашли немного общего».

Марианна Беленькая