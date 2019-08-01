Сирийский режим согласился на прекращение огня в Идлибе

Соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб вступает в силу сегодня ночью, сообщил военный источник сирийскому государственному агентству SANA. Условием реализации соглашения является выполнение подписанного осенью прошлого года в Сочи Меморандума по Идлибу. Такое решение было принято в ходе 13-го раунда межсирийских переговоров в астанинском формате (Россия, Иран и Турция), который проходит в Нур-Султане.

«Конкретно вопрос о прекращении огня или о временном введении перемирия таким образом, конечно, не обсуждался. Обсуждался вопрос по стабилизации ситуации непосредственно в идлибской зоне деэскалации и выработка мер по продолжению борьбы с остающимися там террористическими организациями и по стимулированию умеренной оппозиции по восстановлению контроля над этой частью территории»,— заявил журналистам спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

В то же время он подчеркнул, что «мы приветствуем решение сирийского правительства», добавив, что теперь дело в том числе за вооруженной, умеренной оппозицией. При этом Александр Лаврентьев выразил сомнение, что радикальные группировки, которые действуют в зоне деэскалации прекратят свои действия против сирийских проправительственных сил.

Он выразил надежду, что к сентябрю спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен объявит о завершении формирования Конституционного комитета и о созыве его первого заседания.

Ситуация вокруг зоны деэскалации Идлиб начала ухудшаться с конца марта. Обе стороны считают друг друга виновными в нарушении Меморандума о стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, вооруженная оппозиция обвиняет Россию в бомбардировке совместно с сирийской авиацией гражданских объектов на территории Идлиба. Москва эти обвинения опровергает, утверждая, что удары наносятся только по точкам, откуда ведется обстрел приграничных с Идлибом населенных пунктов и авиабазы Хмеймим.

По данным Генштаба России на конец июля, жертвами боевиков, ведущих обстрелы из зоны деэскалации Идлиб, за четыре месяца стали 110 сирийских военных правительственных войск и 65 мирных жителей. Согласно информации управления верховного комиссара ООН по правам человека, только за 10 дней в Сирии были убиты по меньшей мере 450 мирных жителей, из которых 103 человека погибли в результате авиаударов со стороны «правительства и их союзников» в провинциях Идлиб и Алеппо. Базирующаяся в Лондоне Обсерватория по правам человека в Сирии, близкая к оппозиции, утверждает, что с конца апреля в зоне большого Идлиба, куда кроме одноименной провинции входят также провинции Алеппо, Хама и Латакия, погибли около 3 тыс. человек, из них свыше 800 гражданских лиц «погибли в результате бомбардировок российской и сирийской авиации».

О предыдущей встрече в Астане читайте в публикации “Ъ” «Власти Сирии и оппозиция нашли немного общего».

Марианна Беленькая