На «Полиэфе» подтвердили нештатную ситуацию, приведшую к выбросам неочищенных стоков в Изяк

Руководство завода «Полиэф» (принадлежит «Сибуру», расположен в Благовещенском районе Башкирии) подтвердило нештатную ситуацию, ставшую 27 июля причиной выбросов неочищенных стоков предприятия в реку Изяк — приток реки Уфы, которая является основной артерией для обеспечения города питьевой водой. Генеральный директор «Полиэфа» Михаил Юрин в интервью, подготовленном пресс-службой предприятия, сообщает, что стоки завода попали в реку через ливневую канализацию, минуя очистные сооружения. Ливневая канализация не предназначена для сбрасывания промышленных стоков. Гендиректор оговорился, что окончательно обстоятельства нештатного сброса не установлены, но сообщил, что «исключить такую возможность, снять с себя ответственность мы не можем». «За всю историю завода таких случаев не было»,— отметил он (Михаил Юрин назначен управляющим «Полиэфа» в апреле 2019 года).

Судя по содержанию интервью, в промышленных стоках завода содержится терефталевая кислота и бензойная кислоты, п-толуиловая кислота. Полный состав стоков не приводится, равно как и их суточный объем и объем, попавший в реку.

Михаил Юрин сообщает, что спустя четыре дня после сброса концентрация упомянутых веществ в реке Изяк по состоянию на 31 июля, по данным аккредитованной лаборатории самого предприятия, была «существенно ниже ПДК». Он также заявил, что по данным Роспотребнадзора, отклонений в анализах питьевой воды в водозаборах Благовещенского района нет, а в реке Изяк появилась живая рыба.

Председатель регионального госкомитета по ЧС Фарит Гумеров сегодня сообщил, что вчера, в течение одного дня, из реки Изяк было извлечено более 500 кг мертвой рыбы. Ранее собеседник в администрации главы республики сообщал со ссылкой на данные рыбхоза, что в реке погибло не менее 4 тыс. рыб. Мертвую рыбу свозят для захоронения на скотомогильники. В госкомитете по ЧС сообщили, что для употребления она непригодна. На купание в реке Изяк также наложен временный запрет.

Наталья Павлова