У Delivery Club проверят координаты

Онлайн-сервис заказа еды Delivery Club стал ответчиком по иску владельца патента на систему определения местоположения клиентов. Хотя Delivery Club утверждает, что не пользуется этим решением, компания обратилась в Роспатент с просьбой признать его недействительным. Ситуация похожа на «патентный троллинг», шансов у истца мало, считают эксперты.

Владелец патента на «способ и систему определения местоположения объекта на территории» Александр Земсков требует от ООО «Деливери Клаб», управляющего сервисом доставки еды Delivery Club (входит в Mail.ru Group), прекратить использовать его изобретение и взыскать компенсацию за его незаконное использование, следует из картотеки суда. Савеловский районный суд Москвы уже отказал в изначальном иске, в августе будет рассмотрена апелляционная жалоба. Связаться с господином Земсковым не удалось.

Согласно материалам суда, Александр Земсков считает, что его изобретение используется в сервисе ZakaZaka, который Mail.ru Group приобрела в 2017 году и позднее интегрировала в Delivery Club.

Истец, в частности, утверждает, что именно с помощью его технологии Delivery Club показывает клиентам информацию о ресторанах и товарах с учетом их местоположения, и настаивает, что компания должна была заключить с ним лицензионный договор. Согласно ст. 1406.1 Гражданского кодекса РФ, компенсация автору изобретения в случае его незаконного использования может составлять от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. либо автор может потребовать двукратный размер стоимости права на использование изобретения.

В Delivery Club сообщили “Ъ”, что получили апелляционную жалобу, «дополнительных аргументов со стороны истца в ней не содержится». «Наша позиция остается прежней: мы не используем запатентованное истцом изобретение. Определение местоположения пользователей нашего приложения осуществляется с помощью служб геолокации операционных систем мобильных устройств»,— подчеркнул представитель Delivery Club.

450 миллионов долларов может стоить бизнес Delivery Club (оценка HSBC)

Одновременно с судебным процессом в Роспатенте рассматривается вопрос об аннулировании патента на изобретение господина Земскова, рассказал собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. На последнем заседании Палата по патентным спорам предоставила истцу время для уточнения формулы изобретения, следующее заседание будет в октябре, говорит он. На заседании 5 июля было рассмотрено возражение Delivery Club, просившей признать патент недействительным, следующее рассмотрение состоится 23 августа, подтвердили в Роспатенте. Сейчас на сайте ведомства указано, что патент «прекратил действие, но может быть восстановлен». Причина — неуплата пошлины за поддержание патента в силе.

Патент, судя по его описанию, кажется устаревшим конкурентом технологий Google Maps и «Яндекс.Карт» для расчета точного настоящего местоположения и прогнозируемых местоположений в видимом будущем, скорее всего, истец считает, что когда-то Delivery Club использовала эти алгоритмы, рассуждает CEO Menu Group Ваган Керобян. «Сейчас эти патенты никому не нужны, так как GPS и другие мобильные сервисы геолокации обеспечивают нужную точность для решения задач оптимизации»,— указывает он.

Ситуация похожа на так называемый патентный троллинг, считает омбудсмен по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Шансов выиграть суд у истца практически нет, уверен он. «Delivery Club представил экспертное заключение, из которого следовало, что, по сути, местоположение пользователей определяет не сама компания, а сотовые операторы. Можно уверенно сказать, что тролль целился в сотовых операторов, но решил для начала попробовать обвинить в нарушении патента их клиента»,— отмечает Анатолий Семенов.

Так как на стадии апелляции закон запрещает истцу представлять новые доказательства по делу, у него мало шансов выиграть суд, согласен адвокат Forward Legal Данил Бухарин. В законодательстве нет нормы, которая позволяла бы точно устанавливать «сходство до степени смешения» технического решения, охраняемого патентом, поэтому истцу будет крайне сложно привести доказательства использования своего изобретения ответчиком, добавила заместитель гендиректора по правовым вопросам НЮС «Амулекс» Юлия Галуева.

Валерия Лебедева, Владислав Новый