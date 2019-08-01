Члены Общественной палаты Москвы станут наблюдателями на протестных акциях

Общественная палата Москвы (ОП) направила в управление МВД по Москве список из 13 фамилий членов палаты, которые изъявили желание стать наблюдателями на массовых мероприятиях, сообщил “Ъ” зампредседателя палаты Алексей Венедиктов. По его словам, накануне он предложил стать наблюдателями, в том числе на несанкционированных протестных акциях, всем 45 членам Общественной палаты.

«Это дело добровольное, я предложил стать наблюдателями всем членам Общественной палаты»,— сказал “Ъ” господин Венедиктов.

В Общественной палате уточнили, что список волонтеров-наблюдателей уже направлен на имя начальника управления МВД Олега Баранова. В него также входит сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Он не является членом Общественной палаты Москвы, но входит в общественный штаб по наблюдению за выборами.

Кроме господ Венедиктова и Мельконьянца наблюдателями на массовых акциях в Москве хотят стать:

вице-президент компании по операционной деятельности в России и странах СНГ Interstate Hotels & Resorts Константин Горяинов,

советник ректората технологического университета МИРЭА Евгений Козеев,

директор ГБУК Москвы «Клуб культуры и эстетики “Родничок”» Михаил Михальчев,

исполнительный директор Ассоциации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Москвы «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина,

председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова,

президент благотворительного фонда содействия культуре и спорту «Лидер» Инесса Пученкова,

председатель совета ассоциации «Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений» Сангаджи Тарбаев,

председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы Амир Сараков,

глава «Межрегиональной гильдии управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве» Валерий Семенов,

первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев,

руководитель аппарата Общественной палаты Москвы Алексей Спиваков,

юрист палаты Анатолий Сорокин.

В Общественной палате не исключают, что наблюдатели-добровольцы начнут работать на массовых мероприятиях уже в ближайшую субботу, в том числе на протестных акциях.

Напомним, 3 августа в Москве штаб оппозиционера Алексея Навального анонсировал мирную протестную акцию «Прогулки по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы».

27 июля в столице прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о более чем 1300 задержанных. После акции СКР возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Обыски по этому делу прошли у нескольких участников акции, их допросили в качестве свидетелей и отпустили. Сегодня СКР сообщил о задержании пятерых человек, которых подозревают в причастности к массовым беспорядкам.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».

Мария Старикова