США направят санкции по «Северному потоку-2» на Европу

В Сенате США готовят санкции в отношении проекта «Северный поток-2». Идею новых ограничений одобрил комитет по иностранным делам. Теперь законопроект рассмотрит Сенат и Палата представителей. Санкции могут коснуться европейских компаний, которые помогают строить трубопровод «Северный поток-2», передает Reuters. Предполагается, что их счета в Соединенных Штатах будут заморожены. Российские структуры новые меры не затрагивают.

Кто в итоге проиграет? И как новые ограничения отразятся на строительстве газопровода? На эти вопросы “Ъ FM”ответил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Это штрафы не на компании, которые предоставляют финансирование, их, скорее всего, это не коснется, потому что фактически все деньги они уже предоставили. Преследования в странах Соединенными Штатами может быть только для компаний, которые предоставляют суда-трубоукладчики. И это, прежде всего, швейцарская компания Allseas, семейная фирма. И минус для США в том, что она там почти и не работает. У них расчеты проходят в евро, поэтому здесь тоже сложно зацепиться будет. Американцы прекрасно понимают, что это колоссальный удар по их отношениям с Европой прежде всего, а не по России. Одно дело, когда ты запрещаешь проект на стадии принятия инвестиционного решения, а тут стройка уже закончена на 70%. Я думаю, в США прекрасно понимают, что “Северный поток-2” — это проект, который Путин воспринимает как личный, и если его запретят, то для российской политической элиты это будет означать начало экономической войны».

Помимо американских санкций, с «Северным потоком-2» могут возникнуть и другие проблемы. Во-первых, Евросоюз принял поправки в газовую директиву. А они могут привести к тому, что новый трубопровод будет загружен только наполовину. Во-вторых, Дания не дает разрешения на строительство в своей экономической зоне в Балтийском море. Из-за этого открытие «Северного потока-2» могут отложить, отметил заместитель гендиректора инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров: «Для самого по проекта, естественно, болезненна загрузка на 50%, потому что это окупаемость отодвигает в очень отдаленную перспективу. Но для экспорта в целом задержка даже более существенна. Риски того, что это может все уйти в конец 2020 года, наверное, есть. Ранее была полная уверенность, что проект будет реализован в 2019 году — этого не получилось».

Процесс строительства «Северного потока-2» сопровождается непростыми переговорами с Украиной. В этом году заканчивается 10-летний контракт на транзит газа между странами. Россия теперь хочет заключать краткосрочные соглашения — на год. В Киеве настаивают на сохранении долгосрочного формата. Поставить точку в этом споре удастся не скоро, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов: «Если говорить о ситуации 2021 года, когда теоретически газопровод может быть выведен на проектную мощность, то Украина чисто технически может полностью лишиться транзита газа. Казалось бы, максимум, на что может рассчитывать Украина чисто технически даже — это 10-20 млрд кубометров газа в год, но ответ на вопрос о прокачке через газотранспортную систему Украины лежит не в мощности обходных газопроводов, а в спросе на территории Европы. Учитывая сокращение собственной добычи в Евросоюзе, а также вывод из эксплуатации угольных электростанций, спрос на российский газ будет расти. При росте спроса газотранспортная система Украины будет загружаться».

Первые поставки газа по трубопроводу «Северный поток-2» все еще ожидаются к концу года. Полноценный запуск проекта может состояться во второй половине 2020-го.

Анна Пестерева