Роскомнадзор готовит ответные меры на действия зарубежных медиарегуляторов в отношении российских СМИ

Роскомнадзор подготовит поправки к законодательству для зеркального ответа на действия зарубежных медиарегуляторов в отношении российских СМИ, следует из поступившего в “Ъ” сообщения ведомства. Ранее британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на £200 тыс. за «нарушение принципа пристрастности» в освещении мировых событий.

«Поскольку Роскомнадзор неоднократно заявлял о применении принципа "зеркальности" в случае пристрастного отношения к отечественным СМИ за рубежом, официально сообщаем о подготовке в ближайшие дни поправок в российское законодательство»,— отмечается в сообщении ведомства.

Цель поправок, как отмечают в Роскомнадзоре, — приведение в соответствии с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России.

Напомним, в декабре 2018 года британский медиарегулятор Ofcom обвинил российский телеканал RT в нарушении принципа объективности в новостных и информационных программах, вышедших в эфир в марте и апреле, в том числе в ходе освещения покушения на бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери. В июле 2019 года Ofcom оштрафовал RT на £200 тыс. (около 15,7 млн руб.) за отсутствие беспристрастности в новостных выпусках телеканала. RT решение медиарегулятора счел несправедливым.

О претензиях к RT в Великобритании читайте в материале «Ъ FM» «Это более чем тревожная ситуация для телеканала».