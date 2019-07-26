Власти Великобритании оштрафовали RT на 200 тыс. фунтов

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал новостной канал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов (около 15,7 млн руб.) за нарушение правил вещания, говорится в сообщении регулятора. Кроме того, Ofcom потребовал, чтобы телеканал ознакомил своих зрителей с выявленными фактами. RT считает решение несправедливым.

«Наше расследование показало, что RT не смог сохранить должную беспристрастность в семи новостных программах в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года»,— отмечается в сообщении. По данным регулятора, программы касались тем, вызывающих политические разногласия, и текущей политической повестки. В частности, регулятор обеспокоило нарушение должной беспристрастности в освещении реакции правительства Великобритании на инцидент с отравлением семьи Скрипалей в Солсбери и конфликт в Сирии.

«Эти нарушения были достаточно серьезными и происходили неоднократно. Мы были особенно обеспокоены частотой нарушения правил RT в течение в короткого периода,— говорится в сообщении регулятора.

Канал назвал решение Ofcom о штрафе до суда возмутительным. «При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности"»,— говорится в сообщении телеканала. RT заявил, что обратится в суд для пересмотра решения медиарегулятора.

Напомним, 20 декабря 2018 года Ofcom обвинил RT в нарушении принципа объективности в новостных и информационных программах, вышедших в эфир в марте и апреле, в том числе в ходе освещения покушения на бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери. Медиарегулятор уточнил, что в совокупности эти семь нарушений представляют собой серьезное несоблюдение вещательных норм, добавив, что RT оповестили и намерены «рассмотреть введение предусмотренных законом санкций».

О претензиях Великобритании к RT читайте в публикации “Ъ FM” «Это более чем тревожная ситуация для телеканала».