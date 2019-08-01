Рубль ободряют прогнозами

Сбербанк укрепил рубль в своем макропрогнозе. По итогам года американский доллар будет стоить не 68,5 руб., как считалось ранее, а 64,5. Сбербанк также рассчитывает на более сильные позиции рубля в 2020 году. В среднем доллар оценивается в 65 руб. против предыдущих 69. Прежний прогноз аналитики давали в конце прошлого года. Теперь они учли динамику российской валюты с начала года и больших изменений не ждут.

Внутренние процессы в стране в целом не предвещают ослабления рубля, отметил эксперт БКС Иван Копейкин: «Такой более оптимистичный прогноз, на мой взгляд, оправдан. Сейчас есть глобальная тенденция к смягчению денежно-кредитной политики. Этот фактор является ключевым в плане пересмотра прогноза в сторону некоего улучшения. Что касается российской экономики, безусловно, здесь есть позитивные моменты, в частности, связанные с 2020 годом. В плане роста это, возможно, как раз бюджетные расходы на инфраструктурные проекты, некоторое ускорение экономики. Рост будет все равно более быстрый, чем в текущий момент, но, скажем, более медленный, чем прогнозировалось раньше. В контексте иностранных инвестиций, у россиян продолжат пользоваться определенным спросом облигации, потому что реальные процентные ставки остаются довольно высокими, при этом долговая нагрузка в стране крайне низкая. То есть эти факторы будут оказывать определенную поддержку».

В среду доллар незначительно слабел по отношению к рублю. Официальный курс Центробанка в четверг составил 63,4 руб. за доллар. Российскую национальную валюту сейчас можно пошатнуть только извне, то есть при помощи новых санкций, считает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Единственные риски, которые есть у рубля, внешние, и связаны они с санкционной политикой Соединенных Штатов, либо с политикой центральных банков. Но пока мы видим то, что последние склоняются к тому, что денежная политика в США и в Европе будет смягчаться,скорее всего, а санкционная тема постепенно все-таки утихает в Америке, и каких-либо жестких шагов в этой сфере мы не ждем. В остальном у рубля все макроэкономические параметры очень сильные: у нас и платежный, и торговый баланс положительные, профицитный бюджет, инфляция замедляется, Центральный банк придерживается умеренно жесткой политики.

И все это говорит о том, что рубль все-таки будет или стабильным, или даже укрепляться. Хотя последнему будет мешать реализация бюджетного правила».

В среду Федеральная резервная система США впервые за десятилетие понизила базовую процентную ставку до 2-2,25%. Эксперты заговорили о смягчении политики американского регулятора и ожидают постепенного роста мировой экономики. Нельзя забывать также про такой фактор, как нефть. А к концу года она может повести себя непредсказуемо, подчеркнул ведущий стратег инвестиционной группы «Атон» Алексей Каминский: «Если не будет каких-то форс-мажоров на внешних рынках, либо санкций, либо, может быть, нефть упадет опять долларов на 20. Сейчас она находится где-то между 60 и 70. На мой взгляд, это какое-то равновесное состояние на данный момент. Я не ждал бы ни какого-то безумного роста, ни серьезного падения. Но при приближении к 2020 году, возможно, со стороны спроса будут какие-то проблемы возникать и, соответственно, давление на нефть».

Сбербанк скорректировал и прогноз по ключевой ставке Банка России с 7,5% до 7% на конец этого года. Это означает существенное замедление инфляции.

Александра Козлова