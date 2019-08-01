В мэрии Москвы заявили, что матч «Спартак»—«Динамо» состоится 3 августа

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко заверил, что матч четвертого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо» не будут переносить, он состоится 3 августа на стадионе «Открытие-Арена».

«Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется»,— приводит его слова ТАСС.

Накануне полиция обратилась к Российской премьер-лиге с просьбой перекроить календарь матчей первенства, отложив популярное столичное дерби «Спартак»—«Динамо» 3 августа. Правоохранительные органы опасаются, что в субботу повторятся массовые несанкционированные акции протеста.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Полиция осубботилась безопасностью Москвы».