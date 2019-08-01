Аэропорт Красноярска принял десять военных самолетов для тушения пожаров в Сибири

Аэропорт Красноярска принял десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации, оборудованных для тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба авиапредприятия. Самолеты прилетели с аэродромов Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей.

До конца дня ожидается прибытие десяти вертолетов Ми-8 из Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей. Авиатехника оборудована специальными водосливными устройствами объемом в 42 т. Самолеты и вертолеты будут базироваться в красноярском аэропорту до полного устранения лесных пожаров в Красноярском крае.

Подробности — в материале “Ъ” «Авиацию перебросили к линии огня»

Оксана Павлова