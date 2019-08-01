Авиацию перебросили к линии огня

Правительство РФ готовится к масштабным финансовым затратам для тушения лесных пожаров в Сибири. Об этом 31 июля заявил специально прилетевший в Красноярск для координации помощи премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее по поручению президента Владимира Путина из семи регионов в Красноярский край в помощь пожарным была направлена авиация Минобороны. Это произошло спустя пару недель после того, как дым от пожаров накрыл несколько российских городов, а площадь горящего леса перевалила за 3,5 млн га. По словам главы Роспотребнадзора, существенных рисков для здоровья жителей нет. Впрочем, Минздрав рекомендовал сократить рабочий день в задымленных зонах, а также обратился к их жителям с предложением меньше гулять, курить и есть жирную пищу. В свою очередь, Росгидромет прогнозирует лишь ухудшение ситуации с лесными пожарами с каждым годом из-за изменений климата.

31 июля премьер-министр Дмитрий Медведев в Красноярске заявил о необходимости координации действий МЧС и Минобороны в борьбе с огнем. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин попросил его увеличить группировку авиационных сил для борьбы с лесными пожарами за счет МЧС, на что дополнительно потребуется до 3 млрд руб. Губернатор Красноярского края Александр Усс в стороне не остался и сообщил о потребности в 350 млн руб., «чтобы увеличить интенсивность применения авиации в том числе и в зоне контроля».

Дмитрий Медведев пообещал, что правительство из резервного фонда выделит дополнительные средства, однако напомнил о личной ответственности губернаторов:

«Еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов». По поручению Владимира Путина Минобороны создает авиационную группировку для помощи в тушении в Красноярском крае. В регион направили десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации из семи регионов страны.

Напомним, масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке начались около трех недель назад. По последним данным Государственной информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), площадь действующих лесных пожаров в России составляет около 3,6 млн га. Почти все очаги огня сконцентрированы в Якутии, Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области. В этих регионах введен режим ЧС. Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил в среду, что с каждым годом ситуация с лесными пожарами в России будет ухудшаться из-за изменений климата.

На прошлой неделе дым от лесных пожаров, бушующих в Сибири и на Дальнем Востоке, накрыл несколько уральских городов и дошел до Поволжья. Это стало поводом для волнений. В частности, на Сhange.org появилась петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за возможных негативных последствий распространения пожаров для населения. К настоящему моменту петицию подписали более 830 тыс. человек (два дня назад было около 530 тыс. подписей). Минздрав отреагировал только накануне.

Так, ведомство посоветовало страдающим от задымления гражданам не выходить утром на прогулку, пользоваться увлажнителями воздуха, не курить и не есть жирную пищу.

Кроме того, Минздрав рекомендовал сократить рабочий день тем, кто трудится со значительной физической нагрузкой. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду заявила, что существенных рисков для здоровья нет «в связи с тем, что очаги удалены (от населенных пунктов.— “Ъ”)». По ее словам, ухудшения ситуации по заболеваемости болезнями органов дыхания и обострению хронических заболеваний не наблюдается, а в медучреждениях не фиксируется увеличение поступления больных.

«Спохватились довольно поздно, даже если перебросить туда Минобороны в полном составе, потому что ситуацию упустили,— прокомментировал Григорий Куксин из "Гринписа России".— Но это все равно хорошо, они смогут защитить населенные пункты». Как ранее сообщал “Ъ”, сейчас тушат не более 4% от всех площадей, охваченных огнем. Остальные лесные пожары приходятся на так называемые зоны контроля: регионам разрешается не тушить очаги возгораний, если затраты на это превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Депутаты Госдумы рекомендовали Минприроды пересмотреть такой подход, глава ведомства Дмитрий Кобылкин уже дал поручение скорректировать соответствующий регламент пожаротушения.

Анна Васильева