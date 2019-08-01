Шаманы Югры намерены вызвать дождь для борьбы с лесными пожарами в Сибири

Шаманы коренных народов России начали проводить обряды по вызову дождя, чтобы справиться с лесными пожарами в Сибири, сообщил представитель коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), фольклорист Тимофей Молданов.

«Начали проводить обряды вчера (31 июля), планируем вызывать дождь в ближайшие дни. К нам подключились шаманы многих народов, откликнулись ненцы, долганы, мари, коми, якуты»,— сообщил он (цитата по «Интерфакс-Урал»).

Ранее господин Молданов призвал в соцсетях шаманов коренных народов провести обряды для защиты лесов, горящих в Красноярском крае, Иркутской области и других регионах. «Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье»,— обратился он к шаманам.

Из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области введен режим ЧС. Общая площадь распространения огня составляет более 1,8 млн га. В ликвидации возгорания участвуют почти 3 тыс. человек при помощи более 60 воздушных судов. Дым от пожаров перекинулся на соседние регионы.

О ситуации с лесными пожарами — в материале «Просто огонь»