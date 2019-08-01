На пост губернатора Оренбуржья претендуют семь человек

По состоянию на 1 августа семь человек выдвинули свои кандидатуры на выборы губернатора Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте облизбиркома.

В частности, от оренбургского областного отделения КПРФ выдвинут Максим Амелин, от Демократической партии России – Константин Горячев, от «Защитников Отечества» – Петр Капишников, от Коммунистической партии социальной справедливости – Анатолий Кобзев. Также Паслер Денис будет участвовать в выборах от «Единой России»,

Сергей Столпак – от Партии народной свободы (ПАРНАС), а Сергея Яцына – от «Справедливой Россси». Из них регистрацию прошли только три человека – Анатолий Кобзев, Денис Паслер и Сергей Яцына.

Выборы губернатора Оренбургской области состоятся 8 сентября текущего года. Сейчас обязанности главы региона исполняет председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер.

Георгий Портнов