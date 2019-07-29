Выдвиженец от партии «Яблоко» снял свою кандидатуру на пост губернатора Оренбуржья

Выдвиженец от Оренбургского регионального отделения демократической партии «ЯБЛОКО» Ринат Хамиев снял свою кандидатуру с выборов губернатора региона. Об этом сообщает облизбирком.

В своем заявлении мужчина объяснил причины своего поступка тем, что считает «условия прохождения муниципального фильтра невыполнимыми без согласования и договоренностей с партией власти». Сами же выборы Ринат Хамиев назвал «постановочным шоу с подставными актерами», пообещав пойти другим путем.

Также в понедельник стало известно о том, что Максим Амелин от КПРФ представил документы для регистрации кандидата на должность губернатора Оренбургской области. Выборы губернатора Оренбургской области состоятся 8 сентября текущего года. Сейчас обязанности главы региона исполняет председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер.

Георгий Портнов