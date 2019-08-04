Подробности самых громких убийств «Семьи» Чарльза Мэнсона

В ночь на 9 августа 1969 года правая рука Мэнсона Текс Уотсон вместе со Сьюзен Аткинс, Линдой Касабиан и Патрисией Кренуинкел забрались в дом в Лос-Анджелесе, который арендовали режиссер Роман Полански и его жена, актриса и модель Шарон Тейт. Ранее в этом доме жил продюсер Терри Мелчер, отказавший Мэнсону в записи его песен.

Полански был в Европе на съемках. У Тейт, которая была на девятом месяце беременности, в ту ночь гостили ее бывший любовник Джей Себринг (стилист и основатель парикмахерской корпорации), киносценарист Войцех Фриковски и его подруга Эбигейл Фолджер (дочь и наследница главы кофейной компании Folgers). Музыкальный продюсер Куинси Джонс в 2018 году вспомнил, что его в тот страшный вечер тоже звали в гости, но он не смог прийти.

По дороге к дому Текс Уотсон убил четырьмя выстрелами из револьвера 18-летнего студента Стивена Пэрента, навещавшего своего приятеля Уильяма Гарретсона, который присматривал за домом. Тот жил в домике для гостей и на следующее утро был арестован полицией по подозрению в убийствах. Гарретсон заявил полиции, что ночью ничего не видел и не слышал, но 40 лет спустя в интервью для документального фильма вдруг вспомнил, что в ту ночь слышал звуки, похожие на салют, и женские крики.

Только на суде Чарльз Мэнсон узнал, что его выстрел в наркоторговца Бернарда Кроу (на фото) не был смертельным После того как за убийство Гэри Хинмана был арестован один из членов «Семьи», Мэнсон объявил: «Пришло время хелтер-скелтер!» Самым шокирующим было убийство актрисы и модели Шарон Тейт, находившейся на девятом месяце беременности Джей Себринг был убит после того, как возмутился грубым обращением с беременной Тейт

Согласно приказу Чарльза Мэнсона, члены «Семьи» должны были убить всех, кто находится в бывшем доме Мелчера, и сделать это как можно более жестоким способом. Приказ был выполнен. Тейт и Себрингу накинули на шеи два конца одной веревки, переброшенной через балку под потолком. Себринг возмутился грубым обращением с беременной Тейт и получил пулю и семь ударов ножом от Текса Уотсона. Фриковски удалось вырваться из дома, несмотря на то что Аткинс вонзила ему нож в ногу, а Уотсон несколько раз ударил ножом, дважды выстрелил и много раз бил револьвером по голове так, что даже сломал накладку на рукоятке. Уже на улице Уотсон добил его. В общей сложности Фриковски была нанесена 51 ножевая рана. Фолджер сначала пыталась откупиться от нападавших, дав им $70, потом — сбежать. На улице ее догнала и добила Патрисия Кренуинкел. Всего Фолджер было нанесено 28 ударов ножом. Шарон Тейт умоляла сохранить жизнь своему неродившемуся ребенку, предлагала пойти к нападавшим в заложницы. Мольбы не помогли. Она была убита 16 ножевыми ударами, которые нанесли то ли Аткинс, то ли Уотсон, то ли они оба. На двери дома был оставлен знак — написанное кровью Шарон Тейт слово «pig» («свинья»).

Войцех Фриковски пытался сбежать, несмотря на множество ран, но не сумел Эбигейл Фолджер первоначально приняла ворвавшихся в дом членов «Семьи» Мэнсона за простых грабителей и попыталась откупиться Стивен Пэрент просто случайно оказался на пути убийц Убийство супругов Лабианка было таким же кровавым, как и убийство в доме Шарон Тейт и Романа Полански

На следующий день «Семья» продолжила убивать. Текс Уотсон, Патрисия Кренуинкел и Лесли ван Хоутен проникли в дом, в котором жили менеджер супермаркета Лино Лабианка и его жена Розмари, совладелица магазина одежды. Троим другим — Линде Касабиан, Сьюзен Аткинс и Стиву «Клему» Грогану — Мэнсон приказал убить актера Саладина Надера. Касабиан нарочно привела спутников по неправильному адресу, чтобы убийство Надера сорвалось.

А в доме семьи Лабианка преступники разбудили хозяев, связали их, надели им на головы наволочки, после чего нанесли десятки ударов холодным оружием. Текс Уотсон использовал штык, Кренуинкел — вилку для нарезания мяса и нож, ван Хоутен — нож. Согласно инструкции Мэнсона, удары должны были наносить все. Уотсон вырезал на животе Лино Лабианки слово «war» («война»). Кренуинкел оставила вилку для мяса воткнутой в живот Лино, а мясницкий нож — в горло. Впоследствии экспертиза показала, что многие раны наносились уже после смерти супругов Лабианка. В доме убитых были оставлены надписи кровью — «Rise» и «Death to pigs» на стенах и «Healter Skelter» на двери холодильника («Восстаньте», «Смерть свиньям» и написанное с ошибкой «Хелтер-скелтер»).