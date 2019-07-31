Теще депутата притормозили следствие

Как стало известно “Ъ”, Свердловский облсуд не поддержал ходатайство о продлении сроков расследования дела тещи депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргариты Бутаковой. Она обвиняется в передаче взяток бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и своему зятю Вадиму Белоусову. В мае следствие пыталось направить ее дело в суд для рассмотрения по существу, но Генпрокуратура РФ вернула его на доследование.

В среду апелляционная инстанция Свердловского облсуда рассмотрела жалобы адвокатов тещи депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргариты Бутаковой. Она обвиняется в передаче взяток бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и своему зятю, в то время депутату заксобрания региона Вадиму Белоусову.

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич Фото: Алексей Борисов, Коммерсантъ

Защита госпожи Бутаковой оспаривала решение Ленинского райсуда Екатеринбурга, который продлил сроки предварительного следствия по ее уголовному делу по ходатайству следователей четвертого следственного управления Следственного комитета России (СКР, находящийся в Екатеринбурге). «Рассмотрев доводы заявителей и исследовав материалы дела, апелляционная инстанция отменила решение нижестоящего суда и направила материалы на новое рассмотрение»,— пояснили в облсуде.

Напомним, 6 декабря 2018 года Госдума РФ, удовлетворив представление Генпрокуратуры, лишила депутата Белоусова неприкосновенности, и Главное следственное управление СКР предъявило ему обвинение в получении особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с 2011 по 2014 год вместе с Михаилом Юревичем он получил от представителей крупного челябинского холдинга 3,4 млрд руб. в качестве откатов за выгодные контракты на реконструкцию областных дорог.

Контракты достались ЗАО «Южуралавтобан», основным бенефициаром которого в то время якобы был Вадим Белоусов. Компания получила из госбюджета более 5 млрд руб., из которых, как выяснилось позже, значительная часть исчезла. Михаил Юревич находится в Великобритании.

Депутат Госдумы Вадим Белоусов Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела в отношении тещи депутата — бывшего главного бухгалтера АО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой — стало известно в мае 2017 года. Изначально она наряду с помощником господина Белоусова директором московского представительства ОАО «Макфа» Андреем Чуркиным подозревалась в посредничестве при передаче взяток Михаилу Юревичу от южноуральских бизнесменов на общую сумму 3,2 млрд руб.

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Связаться с адвокатами госпожи Бутаковой Евгением Ереминым и Андреем Гусенковым не удалось: в адвокатском бюро пояснили, что на месте они отсутствуют, но обещали прокомментировать позднее.

Анна Лапина, Игорь Лесовских, Екатеринбург