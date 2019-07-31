Apple выпустит виртуальную банковскую карту Apple Card в августе

Американская корпорация Apple заявила, что релиз виртуальной банковской карты Apple Card состоится в этом августе. Об этом генеральный директор корпорации Тим Кук сообщил на собрании инвесторов. «Тысячи сотрудников Apple ежедневно используют Apple Card в нашем бета-тестировании»,— заявил господин Кук.

Apple Card была анонсирована в этом марте. Карта в первое время будет работать только в США с банком Goldman Sachs. Пользователи смогут получать статистику по расходам в реальном времени, а также видеть траты по категориям. За покупки при помощи виртуальной карты Apple будет начислять кэшбэк в размере 3%. Сервис в первую очередь призван для работы с Apple Pay. Физическая титановая карта также будет доступна для использования в местах, где еще не принимают мобильные платежи.

Евгений Федуненко